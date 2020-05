AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir ’de günlük koronavirüs vaka sayısında düşüş yaşandığını belirtti, “İlgili bakanlıklarımızın, Bilim Kurulumuzun ve tüm kuruluşlarımızın yoğun gayretleri ile bu salgınla savaşımızda hem ülke genelinde hem de İzmir’de mutlu sona doğru gidiyoruz” dedi. Kentte her gün 3 bin test yapıldığını kaydeden Sürekli, günlük test oranına göre vaka sayısının düştüğünü ve hastanelere başvurularda azalma görüldüğünü belirtti. İzmir’deki son rakamları da paylaşan Sürekli şunları kaydetti:“Yüzdük, kuyruğuna geldik. Rehavete kapılmak yok. ‘Başaracağız’ demiştik, başarıyoruz da. Ancak kurallara sıkı bir şekilde uymaya devam etmemiz gerekiyor. Devletimiz, şu ana kadar on binlerce hemşehrimize dokundu. Attığımız her doğru adımın karşılığını alıyoruz. Herkes müsterih olsun, bu illeti defedecek ve yaralarımızı el birliği ile saracağız. İzmir’de şu ana kadarki pozitif hasta sayımız 6 bin 238 ve bu vakaların 3 bin 876’sı ne mutlu ki iyileşti. Yani şu anda İzmir’de tedavisi süren hasta sayımız 2 bin 362. Son günlerde yeni vaka sayımız düşmeye başladı. Şu anda İzmir’de günde 3 bin test yapılıyor. 2-3 hafta önce günlük test oranına göre yüzde 16-17 olan vaka artışı, gelinen nokta itibarıyla yüzde 1,5. Bu çok önemli bir düşüş. Yoğun bakım hasta sayımız 57, 31 hastamız ise entübe edilmiş durumda. Hastanelerimize başvurular da büyük oranda azaldı.” l