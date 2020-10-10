Nakilli hasta Kovid’i yendi

İzmir’de 16 yıl önce böbrek nakli yapılan 47 yaşındaki Ayşe Ulusoy, geçen ay yakalandığı Kovid-19’u yendi. Salgında altı ay evden dışarı adım atmadığını, evde sıkıldığı bir gün arkadaşıyla çıktığında virüse maruz kaldığını anlatan Ulusoy, “19 Ağustos’ta ateş ve bulantı şikayetiyle Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittim. Nakilli olduğum için hemen yoğun bakıma aldılar. 16 gün boyunca solunum cihazına bağlı kaldım” dedi.

Hayatının en zor günlerini yaşadığını dile getiren Ulusoy, “Yeniden diyalize girme korkusu yaşadım ama doktorlarımın verdiği mücadele sonucu böbreğimi kaybetmedim. Herkes önlemlere dikkat etsin” diye konuştu.

Büyük mücadele

Ulusoy’un akciğerlerindeki tutulumun ileri derece olduğunu dile getiren Uzman Dr. İsmail Demir de, “Hastamızın entübe olmaması için immün plazma tedavisi olmak üzere birçok tedavi uyguladık. Kızıyla yaptığı konuşma bir doktor olarak beni çok etkiledi. Kızına karşı mahçup olmamak için de mücadele verdik” dedi. Organ nakli ekibinde görevli Doç. Dr. Erhan Tatar da, “Hastamız yoğun bakımda takip edilirken, biz de hem böbreğini koruyucu hem de vücut direncini artırıcı tedaviler uyguladık” ifadelerini kullandı. Başhekim Vekili Doç. Dr. Sinem Namdaroğlu ise Kovid-19 sürecinde birçok hastayı sağlıklarına kavuşturduklarını belirtti. l AA