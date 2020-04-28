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    28.04.2020 - 07:00 |

    Napoleoni yuvada kalacak

    Göztepe’de sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Stefano Napoleoni’nin kariyerine sarı kırmızılı kulüpte devam etmek istediği öğrenildi.

    Napoleoni yuvada kalacak

    Göztepe’de sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Stefano Napoleoni’nin kariyerine sarı kırmızılı kulüpte devam etmek istediği öğrenildi. Şimdiden Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV Antalya ve Aytemiz Alanya’nın İtalyan futbolcuya teklifler götürdüğü iddia edildi. Ancak Napoleoni’nin ilk tercihinin Göztepe olacağı vurgulandı. Göztepe’de çok mutlu olduğunu dile getiren deneyimli futbolcunun, “Umarım burada kalırım. Göztepe’de ve İzmir’de her şey çok güzel. Müthiş bir taraftara sahibiz. Takımdaşlık üst seviyede. Burada başarılı olmaya devam edeceğim” dediği bildirildi. Sezon başında Medipol Başakşehir’den gelen 33 yaşındaki futbolcu, Göztepe formasıyla çıktığı 21 lig maçında 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

     

     

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