Nar ambarında hasat heyecanı

TÜRKİYE’NİN nar üretiminin yaklaşık yüzde 15’inin gerçekleştirildiği Denizli’de ve Selçuk’ta ‘Hicaz’ cinsi nar hasadına başlandı. Lezzeti, iri taneleri, rengi, dayanıklılığı ve aroması nedeniyle farklılık gösteren Hicaz narı, yurtiçi ve dışından yoğun talep alıyor.

Rekolteden memnunlar

Pamukkale’de yaşayan nar üreticisi Bayram Dağlı, bu yılki hasattan memnun olduğunu belirtti, “Bu yıl 50 bin tonun üzerinde rekolte bekliyoruz. Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine arasında nar ihraç etmediğimiz yer neredeyse yok. Kilogramı kalitesine göre 2 ile 3 lira arasında değişiyor. Ürünlerimizin ağırlığı 600 gram ile 1 kilo 700 gram arasında değişiyor” dedi.

Selçuk İlçe Tarım Müdürü Mustafa Acargil de, “Bu yıl 7 bin 500 ton nar rekoltesi bekliyoruz. Bu rekolteyle de ülke ekonomisine 15 milyon lira gibi bir katkı sağlayacağımızı umuyoruz” diye konuştu.