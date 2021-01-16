BİST1.524-1.43EURO9.030.77USD7.461.38ALTIN438.670.26
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Nar Çiçekleri’ne çevre eğitimi...
    ABONE OL
    16.01.2021 - 07:00 |

    Nar Çiçekleri’ne çevre eğitimi...

    Çocuklara çevre bilincini aşılamak ve doğaya zararlı atıklar konusunda farkındalık oluşturmak isteyen Narlıdere Belediyesi, ‘Geri Dönüşüm ve Çevre’ temalı bir animasyon filmi hazırladı.

    Nar Çiçekleri’ne çevre eğitimi...

    Çocuklara çevre bilincini aşılamak ve doğaya zararlı atıklar konusunda farkındalık oluşturmak isteyen Narlıdere Belediyesi, ‘Geri Dönüşüm ve Çevre’ temalı bir animasyon filmi hazırladı. İlk olarak Nar Çiçekleri Anaokulu öğrencilerine gösterim yapıldı. Minikler öğretmenlerinin öncülüğünde, çevre, çevre kirliliği, atık ve geri dönüşüm gibi konularda eğitim aldı. Başkan Ali Engin, “Geri dönüşüm ve çevre korumacılığının uzun dönemde başarıyla uygulanması ve toplumda bir yaşam biçimi haline gelmesi için eğitim ve bilinçlendirmenin önemi bizler için çok büyük. Çevreci nesillerin temelini atıyoruz” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Dereceli okçunun göz göre göre ölümü

    Dereceli okçunun göz göre göre ölümü

    Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız düşer, o borçlar siliniyor…

    Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız düşer, o borçlar siliniyor…

    Biden 'Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı

    Biden 'Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı

    Görev şehidi SAT subayı uğurlandı

    Görev şehidi SAT subayı uğurlandı

    Sıradaki Haber