Nar Çiçekleri’ne çevre eğitimi...

Çocuklara çevre bilincini aşılamak ve doğaya zararlı atıklar konusunda farkındalık oluşturmak isteyen Narlıdere Belediyesi, ‘Geri Dönüşüm ve Çevre’ temalı bir animasyon filmi hazırladı. İlk olarak Nar Çiçekleri Anaokulu öğrencilerine gösterim yapıldı. Minikler öğretmenlerinin öncülüğünde, çevre, çevre kirliliği, atık ve geri dönüşüm gibi konularda eğitim aldı. Başkan Ali Engin, “Geri dönüşüm ve çevre korumacılığının uzun dönemde başarıyla uygulanması ve toplumda bir yaşam biçimi haline gelmesi için eğitim ve bilinçlendirmenin önemi bizler için çok büyük. Çevreci nesillerin temelini atıyoruz” diye konuştu.