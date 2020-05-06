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    HaberlerEge Haberleri Narlıdere, 19 Mayıs’ı evlerde kutlayacak
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    06.05.2020 - 07:00 |

    Narlıdere, 19 Mayıs’ı evlerde kutlayacak

    19 Mayıs’ı balkonlarda festivale çevireceklerini söyleyen Başkan Ali Engin, “Apartman ve siteleri etkinliğe bekliyoruz” dedi

    Narlıdere, 19 Mayıs’ı evlerde kutlayacak

    Narlıdere Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı evlerinde kutlamak isteyen vatandaşlar için ‘Balkon-Bahçe Festivali’ hazırladı. Belirlenen kategorilerde festivale katılacak olan apartman ve site sakinlenin gerçekleştirecekleri aktiviteler klip haline getirilerek 19 Mayıs’ta paylaşılacak. Başkan Ali Engin, “Tüm apartmanlarımızın ve sitelerimizin duyarlılık göstermesini ve festivalimize katılmasını bekliyoruz” dedi.
    Sakinler, festivale; En Güzel 19 Mayıs Süslemesi, Kültür Sanat Etkinlikleri, Balkon-Bahçe Spor Aktiviteleri ve Işık Oyunları kategorilerinde katılabilecek. Bu coşkuya ortak olmak isteyenler balkonlarında veya bahçelerinde, tüm sakinlerin desteği ile 19 Mayıs’a özel aktiviteler gerçekleştirilecek. Festivale katılım 13 Mayıs Çarşamba gününe kadar devam edecek. Kutlamalar, belediye ekipleri tarafından kayıt altına alınıp, 19 Mayıs günü klip olarak sosyal medya hesaplarında yayınlanacak. Detaylı bilgi 2383001/ 1501 numaralı telefondan alınabilecek.
    Belediye Başkanı Engin, “Ülkemizi de saran koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan’ı evlerimizde kutladık. 19 Mayıs’ta da muhtemelen kısıtlamalar sürecek. Milli değerlerimizi, halkımızla birlikte layıkıyla kutlamak istiyoruz” dedi.

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