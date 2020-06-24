Narlıdere’de hizmet atağı

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, 11 mahalle muhtarıyla buluştu. Pandemi sürecinde aksayan işleri hızlandıracaklarını ve mahallelerdeki eksikleri kısa sürede tamamlayacaklarını söyleyen Engin, “Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde de yatırımlarımızı durdurmadık, hizmetlerimizi aksatmadık. Şimdi vites yükseltme zamanı geldi. Muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda, onlarla dayanışma içinde tüm eksikleri gidermek için özveri ile çalışacağız” dedi.

Belediye Binası’nda gerçekleşen buluşmaya katılan muhtarlar da, mahallelerinde yapılması gerekenler hakkında önerilerini dile getirdi.