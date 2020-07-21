Narlıdere’de işçiye yüzde 15 zam geldi

Narlıdere Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasında 130 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Ortalama yüzde 15 zam içeren sözleşme, çalışanların yüzünü güldürdü. Başkan Ali Engin “Narlıdere Belediyesi olarak işçilerimizin haklarını önemsiyor ve buna göre çalışma koşullarını düzenliyoruz. Emekten ve alın terinden yana tavrımızı sonuna kadar koruyacağız. Çalışma arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. Belediye İş Sendikası İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Metin Şanlı da, “Toplu iş sözleşmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.