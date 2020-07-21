BİST119.2810.00EURO7.850.04USD6.850.01ALTIN400.840.43
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Narlıdere’de işçiye yüzde 15 zam geldi
    ABONE OL
    21.07.2020 - 07:00 |

    Narlıdere’de işçiye yüzde 15 zam geldi

    Narlıdere Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasında 130 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

    Narlıdere’de işçiye yüzde 15 zam geldi

    Narlıdere Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasında 130 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Ortalama yüzde 15 zam içeren sözleşme, çalışanların yüzünü güldürdü. Başkan Ali Engin “Narlıdere Belediyesi olarak işçilerimizin haklarını önemsiyor ve buna göre çalışma koşullarını düzenliyoruz. Emekten ve alın terinden yana tavrımızı sonuna kadar koruyacağız. Çalışma arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. Belediye İş Sendikası İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Metin Şanlı da, “Toplu iş sözleşmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

    Aydın'da dehşet!Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki mesire alanında göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Güven Serindere'nin (40) katil zanlısı birlikte içki içtiği en yakın arkadaşı çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    O çocukların tümü iyileşti

    O çocukların tümü iyileşti

    Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu...

    Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu...

    Almanya'da 60 bin mühimmat kayıp

    Almanya'da 60 bin mühimmat kayıp

    Pınar’dan 4 gündür haber yok

    Pınar’dan 4 gündür haber yok

    Sıradaki Haber