Narlıdere’den yeni kararlar

Artan Kovid-19 vakaları nedeniyle virüsün bulaşıcılığını önlemek için kararlar alan Narlıdere Belediyesi, yakın zamanda açılması planlanan kültür sanat ve spor kurslarını iptal etti, Mandalin Kafe’nin bir süreliğine kapatılmasına karar verildi. Başkan Ali Engin “Herkesin bu önlemlere uymasını bekliyoruz. Belediyemize ait rutin işlerimiz aksamadan devam edecektir” diye konuştu.