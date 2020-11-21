BİST1.3240.83EURO9.050.96USD7.620.96ALTIN458.861.29
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Narlıdere’den yeni kararlar
    ABONE OL
    21.11.2020 - 07:00 |

    Narlıdere’den yeni kararlar

    Artan Kovid-19 vakaları nedeniyle virüsün bulaşıcılığını önlemek için kararlar alan Narlıdere Belediyesi, yakın zamanda açılması planlanan kültür sanat ve spor kurslarını iptal etti,

    Narlıdere’den yeni kararlar

    Artan Kovid-19 vakaları nedeniyle virüsün bulaşıcılığını önlemek için kararlar alan Narlıdere Belediyesi, yakın zamanda açılması planlanan kültür sanat ve spor kurslarını iptal etti, Mandalin Kafe’nin bir süreliğine kapatılmasına karar verildi. Başkan Ali Engin “Herkesin bu önlemlere uymasını bekliyoruz. Belediyemize ait rutin işlerimiz aksamadan devam edecektir” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Banka hesaplarını ele geçiriyorlardı! Cep telefonlarına gönderip...

    Banka hesaplarını ele geçiriyorlardı! Cep telefonlarına gönderip...

    Resmen değişti, yüzde 50’si siliniyor…

    Resmen değişti, yüzde 50’si siliniyor…

    Ses getirecek araştırma! İşte en etkili yöntem

    Ses getirecek araştırma! İşte en etkili yöntem

    Son dakika... İstanbul'da iş merkezinde yangın! Ekipler bölgede

    Son dakika... İstanbul'da iş merkezinde yangın! Ekipler bölgede

    Sıradaki Haber