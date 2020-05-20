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    HaberlerEge Haberleri Narlıdereliler balkonlara çıktı!
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    20.05.2020 - 07:00 |

    Narlıdereliler balkonlara çıktı!

    Narlıdere Belediyesi, 19 Mayıs coşkusunu Apartman Festivali ile kutladı

    Narlıdereliler balkonlara çıktı!

    Narlıdere Belediyesi, 19 Mayıs coşkusunu Apartman Festivali ile kutladı. Bazı apartmanlarda spor etkinlikleri düzenlendi, bahçelerde zumba gösterileri yapıldı. Bazı apartmanlar da dev bir balkon korosu oluşturarak Şef Ferda Yılmaz eşliğinde İzmir Marşı’nı söyledi. Otizmli Erkan Kızıldağ, apartmanın bahçesinde resim sergisi açtı, gitar çaldı.
    Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası Üyesi piyanist Nehir Özzengin de kent meydanında piyano resitali sundu. Başkan Ali Engin, “Ülke olarak zor süreçlerden geçiyoruz. Buna rağmen 19 Mayıs coşkusunu tüm ilçemize yaydık, her bölgede Atamıza ve O’nun mirasına yakışır etkinlikler gerçekleştirdik” dedi.

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