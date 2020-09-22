Narlıdere’nin üreten kadınına destek

Narlıdere Belediyesi Üretici Kadın Kooperatifi; kadınları üretime teşvik etmek amacıyla Ticaret Bakanlığı’nca başlatılan KOOP-DES Hibe Programı’na sunduğu ‘Kuru Meyve- Sebze Üretim ve Pazarlama’ projesi ile hibe almaya hak kazandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, eşi İlke Engin, İZTO Başkanı Mahmut Özgener, Ticaret Bakanlığı İzmir İl Müdürü Şahin Ersü, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen ve İzmir’deki kooperatiflerin yetkilileri katıldığı imza töreninde dayanışma mesajı verildi.

‘Kooperatifçiliğin beşiği’

“Demokrasi kültürünün içselleştirilmesi, kadınların üretime katılması açısından kooperatifleşmeyi çok önemsiyoruz” diyen Engin, “Bu desteği bize sağladığınız için teşekkür ederiz. Dayanışma ruhumuzu sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Çankırı ise, “Kooperatiflerin desteklenmesi noktasında bakanlığın katkıları çok önemli, bu hibelerin sonuna kadar kullanılmasını temenni ediyorum” diye konuştu. Özgener “İzmir Ticaret Odası olarak bu yola çıkan tüm üreticilerin yanındayız” dedi. İzmir’i kooperatifçiliğin beşiği olarak tanımlayan Ersü de, “Önemli bir hayalin önünü açtık” diye konuştu.