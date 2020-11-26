‘NASA’nın astronotları bu sistemle iyileşiyor’

NASA’nın astronotları için uygun gördüğü, İDesing ve İLasik sistemini Türkiye’ye ilk getiren kurumlardan biri olduklarını belirten Helvacıoğlu, “Alanında uzman kadromuzla teknolojideki tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz. ‘Hayata Yeni Bir Bakış’ sloganıyla yediden yetmişe bu sisteme uygun olan herkesi kartal gözü olarak bilinen çözünürlüğü yüksek görüşe kavuşturuyoruz. Merkezlerimiz de kullanılan sistemlerin dünyada ve Avrupa’da referans olmuş markalar olmasına özen gösteriyoruz” dedi. Kullanıldıkları yöntemler hakkında bilgi veren Helvacıoğlu, şöyle konuştu:



‘Bıçaksız cerrahi’



“Tıpkı özel bir terzide kıyafet diktirir gibi tamamen size özel bir tedavi yöntemi olan İLasik, orta seviyeden ileri seviyeye kadar uzağı görmeme, yakını görmeme ve her türlü astigmatizma da dahil olmak üzere birçok görme bozukluğuna yönelik kişisel düzeltme sağlar. Hem yakın hem uzak hem de orta mesafe görme bozukluklarını ise tek bir lens ile ortadan kaldırıyoruz. Yakın uzak rehabilitasyonu yapabilen bifokal ve multifokal akıllı lensler ile gözlüksüz bir hayat sunuyoruz. Robotik cerrahi olarak da adlandırılan ‘kateris’ sistemi ile de hastalarımızı yüzde yüz bıçaksız cerrahi ile ameliyat ediyoruz. Bu sistemde özellikle yakın görme problemi olan hastaların gözlüklerinden kurtulmalarını sağlanabiliyor. Ayrıca ‘kateris’ dediğimiz bu yeni sistemde astigmatı olanların kornealarında özel lazer ile segmenter çizgiler oluşturarak korneanın şeklini normal kurvatürüne yaklaştırarak astigmattan da kurtarabiliyoruz. Ameliyat anında hem kataraktı alıyoruz hem de astigmatı sıfırlayabiliyoruz.”