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    HaberlerEge Haberleri Nazilli BLD arı gibi
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    24.06.2020 - 07:00 |

    Nazilli BLD arı gibi

    TFF 3. Lig 3. Grup Ege temsilcisi Nazilli Belediyespor, 18 Temmuz’da yeniden başlaması planlanan sezon için hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

    Nazilli BLD arı gibi

    TFF 3. Lig 3. Grup Ege temsilcisi Nazilli Belediyespor, 18 Temmuz’da yeniden başlaması planlanan sezon için hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Günde çift idman yaparak kondisyon ve güç depolayan oyuncular, özel olarak hazırlanmış antrenman programlarını uyguluyor. Teknik Direktör Yavuz İncedal, takımın genel performansından memnun olduğunu dile getirdi. İncedal, “Hedefimiz Play Off. Koronavirüs salgını nedeniyle aylarca futboldan uzak kaldık. Lig başlayınca Play Off hedefimize ulaşmak için elimizden gelen mücadeleyi sergileyeceğiz” dedi.

    Darp edip bankadan zorla para çektirirken yakalandılarKocaeli'nin Gebze ilçesinde, borç tahsili için darp ettikleri kişiyi zorla bir depoda tuttuktan sonra bankaya götürerek zorla para çektirmeye çalışan 4 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.
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