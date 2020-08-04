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    HaberlerEge Haberleri Nazilli, Hüseyin’i listesine aldı
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    04.08.2020 - 07:00 |

    Nazilli, Hüseyin’i listesine aldı

    TFF 3. Lig’de gelecek sezon hedefini zirve olarak belirleyen Nazilli Belediyespor dış transferde atağa kalktı.

    Nazilli, Hüseyin’i listesine aldı

    TFF 3. Lig’de gelecek sezon hedefini zirve olarak belirleyen Nazilli Belediyespor dış transferde atağa kalktı. Siyah beyazlılar, Halide Edip Adıvarspor’un orta saha oyuncusu Hüseyin Afkan’ın peşine düştü. Santrfor Ömer Çetinbaş ve stoper Sefa Korkmaz ile kadrosunu güçlendiren Nazilli Belediyespor, 23 yaşındaki Hüseyin’le görüşmelere başladı. Gaziosmanpaşa’da futbol hayatına başlayan Hüseyin Afkan, 2014 yılında Beşiktaş altyapısına transfer oldu. UEFA Gençlik Ligi’nde 3 maçta forma giyen orta saha, Halide Edip Adıvarspor’da profesyonel oldu. Hüseyin 126 maçta 13 gol attı.

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