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    HaberlerEge Haberleri Nazilli’de Mert sevinci
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    16.10.2020 - 07:00 |

    Nazilli’de Mert sevinci

    Misli.com 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Nazilli BLD’de koronavirüs testi pozitif çıkan ve 12 gündür Gaziantepte tedavi gören futbolcu Mert Çapar iyileşti.

    Nazilli’de Mert sevinci

    Misli.com 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Nazilli BLD’de koronavirüs testi pozitif çıkan ve 12 gündür Gaziantepte tedavi gören futbolcu Mert Çapar iyileşti. Kulüpten yapılan açıklamada, “12 gündür Gaziantep’te hastanede tedavi altında olan genç ve yetenekli futbolcumuz Mert Çapar’ın yapılan testler sonucu Kovid-19 testi negatif çıkmıştır. Oyuncumuz en yakın zamanda tedavisinin devam ettiği Gaziantep’ten ayrılarak Nazilli’ye dönecektir” ifadeleri kullanıldı.

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