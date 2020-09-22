Nazilli’de selin hasarı giderildi

Nazilli’de önceki akşam başlayan şiddetli yağmur, Demirciler ve Kuşçular Mahallesi’nde yaşamı olumsuz etkiledi. Dere yatağından gelen taş ve kaya parçaları Kestel-Demirciler yolunun bir bölümünün kapanmasına sebep oldu. Teyakkuza geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile ASKİ ekipleri, kepçe ve greyder gibi iş makineleriyle sıkıntılı bölgelere müdahale etti. Ekiplerinin hummalı çalışması ile yollar kısa sürede trafiğe açıldı.

Mahalle muhtarları yardım istedikleri Büyükşehir’in hızlı müdahalesi için teşekkür etti, “Gece gündüz demeden yaşanan herhangi bir sorunda yanımızda oluyorlar” dedi.