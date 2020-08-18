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    HaberlerEge Haberleri Nazilli’de Şermet sesleri
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    18.08.2020 - 07:00 |

    Nazilli’de Şermet sesleri

    TFF 3. Lig kulüplerinden Nazilli Belediyespor’da Yavuz İncedal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren yönetimin Hasan Şermet ismi üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi.

    Nazilli’de Şermet sesleri

    TFF 3. Lig kulüplerinden Nazilli Belediyespor’da Yavuz İncedal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren yönetimin Hasan Şermet ismi üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi. Muğlaspor’a 3. Lig’de Play Off oynatan Teknik Direktör Hasan Şermet, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle yarı final maçında takımının başında yer alamamış, Muğla ekibi de Somaspor’a elenip finale çıkamamıştı. Siyah beyazlıların, daha önce Kızılcabölükspor’da da Play Off heyecanı yaşayan 51 yaşındaki teknik patrona teklif sunduğu belirtildi.

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