30.04.2020 - 00:01 |
Ne sinek ne haşere hiçbiri giremez!
Uşak Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte, halk sağlığını tehdit eden sinek, sivrisinek ve haşerelere karşı kent genelindeki çalışmalarını hızlandırdı.
Salgınla mücadele kapsamında hijyen çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de, çalışmaların daha verimli olması için, vatandaşları broşürlerle bilgilendiriyor. Yapılan açıklamada, çalışmaların tüm yaz boyunca süreceği belirtildi.
Irak'tan getirilen 149 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildiYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan yurda getirilen 149 Türk vatandaşı, Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarih verdiMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona Virüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitimin devam edeceğini duyurdu. Bakan Selçuk, sınıf geçme ile ilgili de ''Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler'' dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk okulların 1 Haziran'da açılabileceğini duyurdu.