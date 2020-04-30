Ne sinek ne haşere hiçbiri giremez!

Salgınla mücadele kapsamında hijyen çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de, çalışmaların daha verimli olması için, vatandaşları broşürlerle bilgilendiriyor. Yapılan açıklamada, çalışmaların tüm yaz boyunca süreceği belirtildi.