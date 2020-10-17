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    17.10.2020 - 07:00 |

    Nedim Gürsel, yeni romanıyla İzmir’de

    İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicalpark Hastanesi ve Fransız Kültür Merkezi, Fransa’da yaşayan, Sorbonne Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi ünlü yazar Nedim Gürsel’i, son romanı ‘Aşk ve İsyan’ ile ağırladı.

    Nedim Gürsel, yeni romanıyla İzmir’de

    İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicalpark Hastanesi ve Fransız Kültür Merkezi, Fransa’da yaşayan, Sorbonne Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi ünlü yazar Nedim Gürsel’i, son romanı ‘Aşk ve İsyan’ ile ağırladı. Medicalpark Hastanesi ve Movenpick Hoteli kültür söyleşileri kapsamındaki etkinlikte; Fransa Başkonsolosu Zeliha Toprak, Kültür Bakanlığı eski müsteşarı Gürman Kızıltan ve İl Kültür Müdürlüğü yapmış Abdulaziz Ediz’in de aralarında bulunduğu konuklar ile bol bol sohbet eden Gürsel, İzmir’de bulunmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.
    Medicalpark Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr.Zeki Hozer, pandemi sürecinde kişisel mesafe ve maske önlemlerine tam bir uygunluk içinde daha az sayıda konuk ile etkinliklere devam edeceklerini belirtti.

    Dervişin peşinde

    Nedim Gürsel ‘Aşk ve İsyan ile okuyucuyu, Voltaire’in en tanınmış kahramanlarından Candide’nin, İstanbul’da tanıştığı bir Derviş ile hayatın anlamını öğreneceği serüvenine dahil ediyor.

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