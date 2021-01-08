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    08.01.2021 - 07:00 |

    Nefes aldıracak karar

    Koronavirüs dolayısıyla Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonu’nda yapılan toplantıda meclis, pandemi dolayısıyla kepenk açamayan esnafa ve belediye kiracısı olan esnaflara destek verme kararı alarak esnafın yanında olduğunu gösterdi.

    Nefes aldıracak karar

    Koronavirüs dolayısıyla Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonu’nda yapılan toplantıda meclis, pandemi dolayısıyla kepenk açamayan esnafa ve belediye kiracısı olan esnaflara destek verme kararı alarak esnafın yanında olduğunu gösterdi. Meclisin gündeminde salgından olumsuz etkilenen esnaf da vardı. Pandemi nedeniyle kepenk açamayan kahvehane, okul kantini, çay bahçesi işletmeleri ve internet kafesi olan 250 esnaf ve yanında çalışan personele belediyeye müracaat etmeleri durumunda ayni yardımda bulunulması kararı alındı. Belediye kiracısı olan pandemi dolayısıyla 14 Ekim 2020’den itibaren kapalı olan esnaftan da kapalı bulunduğu süre boyunca kira alınmayacak; olumsuz etkilenen kiracıların da kira bedelleri aylara sari olarak 30 Haziran’a kadar ertelenecek. Yunusemre Meclisi, ayrıca 1993 yılında Şırnak’ta şehit düşen Ercan Yıldız ile geçtiğimiz yıl mayıs ayında Bitlis’te şehit olan Hasan Kuzu’nun ismini iki caddeye verecek.

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