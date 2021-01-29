Nevşehir’deki can dostlara kuru mama

Nevşehir Hacıbektaş’ta yaşayan bir vatandaş, barınak ve sokakta yaşayan köpeklerin zor durumda olduğunu ve mamaya ihtiyaç duyduklarını Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a sosyal medya aracılığıyla iletti. Başkan Tugay’ın Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne verdiği talimatla, bir tanesi 15 kilogramdan 100 torba, toplamda 1 buçuk ton kuru köpek maması, Hacıbektaş’a gönderildi.