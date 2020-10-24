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    HaberlerEge Haberleri Nişantaşı’nda İzmirli ressam
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    24.10.2020 - 07:00 |

    Nişantaşı’nda İzmirli ressam

    İzmirli ressam Saniye Subaş Öner, 23 eseriyle katıldığı Nişantaşı Maçka’daki Lavision Art Gallery’deki sergide sanatseverlerden beğeni topladı.

    Nişantaşı’nda İzmirli ressam

    İzmirli ressam Saniye Subaş Öner, 23 eseriyle katıldığı Nişantaşı Maçka’daki Lavision Art Gallery’deki sergide sanatseverlerden beğeni topladı. Almanya’nın birçok şehrinde, KKTC’de ve Türkiye’nin çeşitli illerinde sergiler açan Öner, “Eserlerimde en eski tekniklerden biri olan Enkaustik, yani sıcak balmumu ile resim yapma tekniğini kullandım. İlk hedefim doğa ve hayvanların korunması resimlerimde bunları işledim” diye konuştu.

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