Nişantaşı’nda İzmirli ressam

İzmirli ressam Saniye Subaş Öner, 23 eseriyle katıldığı Nişantaşı Maçka’daki Lavision Art Gallery’deki sergide sanatseverlerden beğeni topladı. Almanya’nın birçok şehrinde, KKTC’de ve Türkiye’nin çeşitli illerinde sergiler açan Öner, “Eserlerimde en eski tekniklerden biri olan Enkaustik, yani sıcak balmumu ile resim yapma tekniğini kullandım. İlk hedefim doğa ve hayvanların korunması resimlerimde bunları işledim” diye konuştu.