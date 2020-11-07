Noktadan desene 17 Kasım’a kadar açık

Ressam Selçuk Çarkçı’nın “Noktadan Desene” adını verdiği ilk kişisel sergisi Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Çalışma yaşamı nedeniyle çizimlerine bir süre ara verdiğini belirten Çarkçı, “Emekli olduktan sonra yerleştiğim Ayvalık’ta hobi olarak tekrar çizgilerle buluşup desen çalışmalarına başladım. Beş yıldır hayal dünyamı kağıda yansıtan özgün desen çalışmalarıma devam ediyorum” dedi. Sergi 17 Kasım ‘a kadar açık kalacak.