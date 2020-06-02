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    HaberlerEge Haberleri Normalleşmede yağmur sürprizi
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    02.06.2020 - 07:00 | | İZMİR AA

    Normalleşmede yağmur sürprizi

    İzmir, yeni hayata şiddetli sağanak yağmurla başladı. Çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Sabah saatlerinden itibaren trafikte kuyruklar oluştu. Sürücüler, ilerlemekte güçlük çekti

    Normalleşmede yağmur sürprizi

    Koronavirüs salgını nedeniyle 2.5 aydır devam eden sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat yasakları dün sone erdi. İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli normal mesaiye başladı. Restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, yüzme havuzu ve kaplıca gibi işletmeler hizmete açıldı. Plajlar, milli parklar ve bahçeler, müzeler belirlenen kurallar dahilinde faaliyete geçti. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırıldı. Hayvan satış yerleri, kreşler, gündüz bakım evleri, sürücü kursları, kütüphaneler açıldı.

    Yağış, trafiği etkiledi

    Aşırı yağış dün normalleşme sürecinin başladığı Ege’de hayatı olumsuz etkiledi. Birçok işyerini ve evi su bastı. Bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşandı. Karşıyaka ile Bayraklı arasındaki Altınyol, Konak’taki Yeşildere ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu. Bazı cadde ve sokaklarda da trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar yavaş ilerledi. Bazı caddelerdeki su birikintilerine İZSU ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir ve çevrelerinde su baskını, sel, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

    İki kişi her şeyi itiraf ettiKonya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve yapılan otopsi sonucunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Şahin Topuz'u (30) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden, kayınbiraderleri Y.K.ve B.K. cinayeti işlediklerini itiraf etti. Topuz'u öldürdükten sonra olaya kaza süsü verdiklerini de itiraf şüphelilerden Y.K. ve B.K. tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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