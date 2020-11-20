BİST1.3130.00EURO8.990.25USD7.54-0.03ALTIN452.46-2.50
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Noyan ve Abdullah unutulmadı
    ABONE OL
    20.11.2020 - 07:00 |

    Noyan ve Abdullah unutulmadı

    Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta son 4 maçta 3. galibiyetini Zonguldak Kömürspor’u evinde 3-2 yenerek alan Uşakspor, kritik 3 puanı ağır sakatlık geçiren Noyan ve Abdullah’a armağan etti.

    Noyan ve Abdullah unutulmadı

    Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta son 4 maçta 3. galibiyetini Zonguldak Kömürspor’u evinde 3-2 yenerek alan Uşakspor, kritik 3 puanı ağır sakatlık geçiren Noyan ve Abdullah’a armağan etti. Geçen hafta Hacettepe deplasmanında suni çime bağlı ağır diz sakatlıkları geçiren iki oyuncunun sahalardan uzun süre uzak kalacağı kırmızı siyahlılarda futbolcular, maçta gollerin ardından ikilinin formalarını açıp takım arkadaşlarını unutmadı. Çapraz bağlarından ameliyat olarak 6 ay forma giyemeyecek Abdullah, maçın ardından arkadaşlarıyla soyunma odasında galibiyeti kutladı. Uşakspor’da kaleci Ersin de takımla 100. maçına çıktı. Önemli galibiyetle 10 maçta 20 puana ulaşan Uşakspor, grupta Play Off hattında dördüncü sırada yer alıyor.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir | Cuma namazı saat kaçta 20 Kasım 2020?

    Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir | Cuma namazı saat kaçta 20 Kasım 2020?

    Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

    Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

    Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

    Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

    İstanbul’a yeni 300 metrobüs

    İstanbul’a yeni 300 metrobüs

    Sıradaki Haber