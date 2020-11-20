Noyan ve Abdullah unutulmadı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta son 4 maçta 3. galibiyetini Zonguldak Kömürspor’u evinde 3-2 yenerek alan Uşakspor, kritik 3 puanı ağır sakatlık geçiren Noyan ve Abdullah’a armağan etti. Geçen hafta Hacettepe deplasmanında suni çime bağlı ağır diz sakatlıkları geçiren iki oyuncunun sahalardan uzun süre uzak kalacağı kırmızı siyahlılarda futbolcular, maçta gollerin ardından ikilinin formalarını açıp takım arkadaşlarını unutmadı. Çapraz bağlarından ameliyat olarak 6 ay forma giyemeyecek Abdullah, maçın ardından arkadaşlarıyla soyunma odasında galibiyeti kutladı. Uşakspor’da kaleci Ersin de takımla 100. maçına çıktı. Önemli galibiyetle 10 maçta 20 puana ulaşan Uşakspor, grupta Play Off hattında dördüncü sırada yer alıyor.