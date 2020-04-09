09.04.2020 - 00:00 |
Nüfus yoğunsa vaka artıyor
Türkiye genelinde koronavirüs vakası sayısı, önceki günü itibariyle 34 bin 109’a yükseldi, İzmir’de ise bu oranın tüm vaka sayısının yüzde 5.1’i olduğu öğrenildi. gundemebakis.com’un haberine göre, 30 ilçesi bulunan İzmir’in sadece iki ilçesinde vakaya rastlanmadı.
İzmir’de vaka sayısının en yüksek olduğu ilçe, 80’le Karabağlar. Bu ilçeyi; Buca, Konak, Bayraklı, Karşıyaka ve Bornova izliyor. Buralardaki vaka sayısı 50-70 arasında değişiyor. Çiğli’deki vaka sayısı ise 50’nin altında.
Nerelerde yok?
30 ilçesi bulunan İzmir’de sadece Beydağ ve Kınık’ta vaka belirlenmedi. Kiraz’da yalnızca bir kişide virüs görüldü. Bu kişinin temas kurduğu tüm kişiler tespit edildi.
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