Nüfus yoğunsa vaka artıyor

İzmir’de vaka sayısının en yüksek olduğu ilçe, 80’le Karabağlar. Bu ilçeyi; Buca, Konak, Bayraklı, Karşıyaka ve Bornova izliyor. Buralardaki vaka sayısı 50-70 arasında değişiyor. Çiğli’deki vaka sayısı ise 50’nin altında.



Nerelerde yok?



30 ilçesi bulunan İzmir’de sadece Beydağ ve Kınık’ta vaka belirlenmedi. Kiraz’da yalnızca bir kişide virüs görüldü. Bu kişinin temas kurduğu tüm kişiler tespit edildi.