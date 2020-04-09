BİST93.2250,91EURO7,380,21USD6,780,33ALTIN358,820,06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Nüfus yoğunsa vaka artıyor
    ABONE OL
    09.04.2020 - 00:00 |

    Nüfus yoğunsa vaka artıyor

    Türkiye genelinde koronavirüs vakası sayısı, önceki günü itibariyle 34 bin 109’a yükseldi, İzmir’de ise bu oranın tüm vaka sayısının yüzde 5.1’i olduğu öğrenildi. gundemebakis.com’un haberine göre, 30 ilçesi bulunan İzmir’in sadece iki ilçesinde vakaya rastlanmadı.

    Nüfus yoğunsa vaka artıyor

    İzmir’de vaka sayısının en yüksek olduğu ilçe, 80’le Karabağlar. Bu ilçeyi; Buca, Konak, Bayraklı, Karşıyaka ve Bornova izliyor. Buralardaki vaka sayısı 50-70 arasında değişiyor. Çiğli’deki vaka sayısı ise 50’nin altında.

    Nerelerde yok?

    30 ilçesi bulunan İzmir’de sadece Beydağ ve Kınık’ta vaka belirlenmedi. Kiraz’da yalnızca bir kişide virüs görüldü. Bu kişinin temas kurduğu tüm kişiler tespit edildi.

    Irak'tan getirilen 17 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildiYeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan yurda getirilen biri kadın 17 Türk vatandaşı, Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi.
    daha fazla video için
    Sıkıntıdan evde tek başına tavla oynadıMuğla'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla evinden çıkamayan 65 yaşındaki Şadi Durmaz'ın sosyal medyada paylaşılan tek başına tavla oynadığı anları gösteren görüntü ilgi çekti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi: Van'da korkutan deprem

    Son dakika haberi: Van'da korkutan deprem

    Maaş hacizleri ne olacak, 20 yaş altı işe gidecek mi?

    Maaş hacizleri ne olacak, 20 yaş altı işe gidecek mi?

    ABD'yi karıştıran iddia: Trump, Mehmet Öz’ü arattı

    ABD'yi karıştıran iddia: Trump, Mehmet Öz’ü arattı

    Irak'tan getirilen 17 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildi

    Irak'tan getirilen 17 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildi

    Sıradaki Haber