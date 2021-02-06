Nüfusla birlikte payları da arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus verilerini açıkladı. 2020 verilerine göre metropol ilçeleri Konak, Buca, Bornova, Karabağlar, Bayraklı’nın nüfusu bir önceki yıla göre düşerken Karşıyaka’nın artması dikkat çekti. İzmir’in 2020 yılında nüfusu 2019’a göre 27 bin 443 kişi artışla 4 milyon 394 bin 694’e yükseldi. Açıklanan verilerde ilginç detaylar yer aldı.

2019’a göre nüfusu artan ilçeler Aliağa, Bayındır, Bergama, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla.

Burada dikkat çeken artış Torbalı’da oldu. 2019’da nüfusu 185 bin 908 olan nüfus 8 bin 377 artarak 194 bin 285’e yükseldi. Menemen’de nüfus 6 bin 301, Çiğli’de 4 bin 388, Aliağa’da 4 bin 268, Menderes’te 4 bin 215, Seferihisar’da 3 bin 794, Kemalpaşa’da 2 bin 653, Gaziemir’de 808 kişi arttı. Karşıyaka’daki artış 810 oldu.

Balçova, Bayraklı, Beydağ, Bornova, Buca, Karabağlar, Kınık, Konak ve Narlıdere’de ise nüfus azaldı. Balçova’nın nüfusu 877, Bayraklı’nın 5 bin 276, Beydağ’ın 11, Bornova’nın 4 bin 065, Buca’nın 2 bin 922, Karabağlar’ın bin 133, Kınık’ın 211, Konak’ın 6 bin 894, Narlıdere’nin 559 azaldı.

Konak’taki nüfus düşüşü son 10 yılda 60 bini buldu. Konak’ın nüfusu 2010’da 405 bin 580 iken 2020’de 344 bin 678’e düştü.

Saruhanlı’nın genel nüfusu, bir önceki yıla göre 630 kişi artarak 55 bin 970 oldu. İlçe merkezinin nüfusu ise geçen yıla göre Bin 191 kişi arttı ve 22 bin 400’e yükseldi. Belediye Başkanı Zeki Bilgin, “İlçenin güncel nüfusunda artış, merkez dışındaki mahallelerde düşüş oldu” dedi.

‘İkametinizle gelin’

TÜİK’İN son verilerine göre Marmaris’in nüfusu 95 bin 851 kişi oldu. Nüfusa göre ödenek alındığını belirten Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 6 aydan fazla kalanların ikametini Marmaris’e aldırması çağrısını yineledi. Menderes’in nüfusu, son bir yılda 4215 kişi artarak 101 bin 338’e yükseldi. Manisa’nın nüfusu yaklaşık 10 bin kişi arttı, en fazla artış olan ilçe 5 bin 465 kişi ile yine Yunusemre oldu. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Sanayisi, tarımı, turizmi ile Ege Bölgesi’nin en fazla göç alan yerlerinden biriyiz” diye konuştu.

İLÇE İLÇE NÜFUS

Aliağa: 101 bin 242, Balçova: 78 bin 804, Bayındır: 40 bin 418, Bayraklı: 306 bin 988, Bergama: 104 944, Beydağ: 12 bin 329, Bornova: 446 bin 927, Buca: 507 bin 773, Çeşme: 46 093, Çiğli: 204 bin 549, Dikili: 45 bin 217, Foça: 33 bin 227, Gaziemir: 138 bin 519, Güzelbahçe: 36 bin 727, Karabağlar: 479 bin 592, Karaburun: 11 bin 329, Karşıyaka: 350 bin 100, Kemalpaşa: 110 bin 209, Kınık: 28 bin 691, Kiraz: 44 bin 105, Konak: 344 bin 678, Menderes: 101 bin 338, Menemen: 186 bin 182, Narlıdere: 65 bin 178, Ödemiş: 133 bin 679, Seferihisar: 48 bin 320, Selçuk: 37 bin 386, Tire: 86 315, Torbalı: 194 285, Urla: 69 550.