Nutuk, bugüne ve yarına ışık tutuyor

Gaziemir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet tarihinin uyanış ve direnişini anlattığı eseri Nutuk’ta yer alan önemli sözleri ilçenin dört bir yanında bulunan ilan panolarına astı. Başkan Halil Arda, “Nutuk, yalnız geçmişin bir öyküsü olarak kalmayıp yakın tarihimizden alınan ibret dolu deneyimlerle, millî varlığımızın bugününe de yarınına da ışık tutan yüksek bir değer taşımaktadır” dedi.