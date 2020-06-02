Yeşilay, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında bir açıklama yaptı. “O nefes sana lazım olacak” sloganıyla bir de film hazırlayan kurum, herkesi sigarasız bir yaşama davet etti. Bir asırdır bağımlılıklarla mücadele eden Yeşilay, tütün ve tütün ürünleri kullanımının bireysel ve toplumsal yıkıcı zararlarına dikkat çekti.

100 yıldır olduğu gibi, koronavirüs salgını döneminde de bağımlılıklardan uzak ve iyi bir yaşam için çalıştıklarını belirten Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, “Normalleşmenin başladığı bu dönemde de tütünden durmanın çok önemli olduğunu vurguluyor ve yeni kampanyamızla ‘O nefes sana lazım olacak’ diyoruz. TÜİK’in Türkiye Sağlık Raporu’na göre, 15 yaş üzeri nüfusun yüzde 26,5’i her gün tütün mamulü kullanıyor. Biz Yeşilay olarak bu bireylere sigarayı bırakabileceklerini hatırlatmak istiyoruz ve 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü vesilesiyle herkesi sigarayı bırakmaya davet ediyoruz” dedi.