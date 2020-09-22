Obeziteye karşı mücadele sürüyor

Burhaniye Belediyesi, günümüzün en tehlikeli hastalığı olan obeziteye karşı mücadeleye devam ediyor. Diyetisyen ve Sağlıklı Beslenme Uzmanı Yusuf Kenan Özkaraman tarafından Burhaniyelilerin sağlığı için yapılan çalışmalarda, kişisel beslenme eğitimleri başta olmak üzere vatandaşa sağlıklı beslenme, kilo verme ve kilo alma konularında ücretsiz hizmet veriliyor. Bugüne kadar yaklaşık 2 bin 500 kişiye yardımcı olundu.