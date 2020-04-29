‘Ödemi atmak için bol su, az tuz gerekli’

Özel Egepol Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Artan, havaların ısınmasıyla beraber yaygın olarak görülen ödem oluşumunun farklı hastalıkların da habercisi olabileceği uyarısında bulundu. “Özellikle böbrek ve karaciğer hastalıkları, hormonal bozukluklar, kalp-damar hastalıkları ödemin nedenleri arasında sayılabilir” diyen Artan, diyette olanların da bu aylarda sıklıkla karşılaştığı ödem sorununun giderilmesi için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

“Ödemin en önemli nedenlerinden biri yetersiz su tüketimidir. Aşırı tuz içeren gıdalar ve konserve tüketimine dikkat edin. Tam buğday, tam tahıl, çavdar ve bulgur gibi glisemik indeksi yüksek gıdaların tüketimi, ödem oluşumunu azaltacaktır. Yeşil yapraklı sebzeler de suyun atılımına yardımcı olmaktadır.”