BİST 100.7070.00EURO7.570.28USD6.980.05ALTIN383.84-0.37
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Ödemi atmak için bol su, az tuz gerekli’
    ABONE OL
    29.04.2020 - 07:00 |

    ‘Ödemi atmak için bol su, az tuz gerekli’

    Özel Egepol Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Artan, havaların ısınmasıyla beraber yaygın olarak görülen ödem oluşumunun farklı hastalıkların da habercisi olabileceği uyarısında bulundu.

    ‘Ödemi atmak için bol su, az tuz gerekli’

    Özel Egepol Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Artan, havaların ısınmasıyla beraber yaygın olarak görülen ödem oluşumunun farklı hastalıkların da habercisi olabileceği uyarısında bulundu. “Özellikle böbrek ve karaciğer hastalıkları, hormonal bozukluklar, kalp-damar hastalıkları ödemin nedenleri arasında sayılabilir” diyen Artan, diyette olanların da bu aylarda sıklıkla karşılaştığı ödem sorununun giderilmesi için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:
    “Ödemin en önemli nedenlerinden biri yetersiz su tüketimidir. Aşırı tuz içeren gıdalar ve konserve tüketimine dikkat edin. Tam buğday, tam tahıl, çavdar ve bulgur gibi glisemik indeksi yüksek gıdaların tüketimi, ödem oluşumunu azaltacaktır. Yeşil yapraklı sebzeler de suyun atılımına yardımcı olmaktadır.”

    Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 18 kişinin iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 38 bin 809'e yükseldiğini açıkladı.
    daha fazla video için
    Metin Hara: Hogwartlısın dediler kız vermedilerBir dönem Brezilyalı model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Metin Hara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Karadeniz somonuna akın

    Karadeniz somonuna akın

    Resmen değişti, o kimlikler geri alınacak

    Resmen değişti, o kimlikler geri alınacak

    Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

    Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

    40 bin Suriyeli aile evine döndü

    40 bin Suriyeli aile evine döndü

    Sıradaki Haber