BİST1.1270.00EURO8.210.32USD6.970.33ALTIN441.41-0.45
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ödemiş’te bin aileye kurban eti
    ABONE OL
    04.08.2020 - 07:00 |

    Ödemiş’te bin aileye kurban eti

    Ödemiş’te, hayırsever iş insanı ve esnafların bağışları ile alınan kurbanlıkların etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

    Ödemiş’te bin aileye kurban eti

    Ödemiş’te, hayırsever iş insanı ve esnafların bağışları ile alınan kurbanlıkların etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Muhtarlardan ve SDYV’den liste alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını belirten iş adamı Halil Akgün, “Bayram öncesi iş adamlarımız ve esnaflarımızın destekleri ile aldığımız kurbanlık hayvanları kestirip etleri hijyenik bir şekilde paketledik. Ardından AK Parti Ödemiş İlçe Başkanımız Muhammet Şen, İl Yönetim Kurulu üyemiz ve Kiraz Beydağ Koordinatörü Mehmet Kocaağa, esnaf ve işadamlarımızla birlikte hem et dağıtımı gerçekleştirdik hem de hemşehrilerimizle bayramlaştık. Ödemişliler olarak bu tür yardım faaliyetlerimiz devam edecek” diye konuştu.

    Aydın'da bir inek beşiz buzağı doğurduAydın'ın Kuyucak ilçesinde, Montbeliarde ırkı olduğu öğrenilen 'Çilem' isimli ineğin ikiz doğurmasını bekleyen çiftçi aile, 3'ü dişi olmak üzere beşiz doğurmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘Kaykay’a plaka geliyor

    ‘Kaykay’a plaka geliyor

    Yüz binlerce kişi bekliyordu! Ve belli oldu 1200 lira...

    Yüz binlerce kişi bekliyordu! Ve belli oldu 1200 lira...

    Hepsi güncellendi... İşte sıfır otomobil fiyatları!

    Hepsi güncellendi... İşte sıfır otomobil fiyatları!

    Keban Barajı kadar su boşa gidiyor

    Keban Barajı kadar su boşa gidiyor

    Sıradaki Haber