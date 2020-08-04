Ödemiş’te bin aileye kurban eti

Ödemiş’te, hayırsever iş insanı ve esnafların bağışları ile alınan kurbanlıkların etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Muhtarlardan ve SDYV’den liste alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını belirten iş adamı Halil Akgün, “Bayram öncesi iş adamlarımız ve esnaflarımızın destekleri ile aldığımız kurbanlık hayvanları kestirip etleri hijyenik bir şekilde paketledik. Ardından AK Parti Ödemiş İlçe Başkanımız Muhammet Şen, İl Yönetim Kurulu üyemiz ve Kiraz Beydağ Koordinatörü Mehmet Kocaağa, esnaf ve işadamlarımızla birlikte hem et dağıtımı gerçekleştirdik hem de hemşehrilerimizle bayramlaştık. Ödemişliler olarak bu tür yardım faaliyetlerimiz devam edecek” diye konuştu.