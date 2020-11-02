Ödemiş’te dayanışma kampanyası

Ödemiş Belediyesi, 6.6’lık depremden etkilenen bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlattı. Minik Kumsal da Pony adını verdiği oyuncağını depremzede çocuklara ulaştırılmak üzere belediyeye getirdi. Kentteki işletmeler, kampanyaya gıda ürünü bağışlarıyla destek verirken kimi üreticiler tarlada hasadını yaptıkları patatesi belediye hizmet binasına getirdi.

Bayraklı’ya ilk etapta su tankeri, vidanjör, seyyar tuvalet, battaniye, şişe su ve hijyen malzemeleri ulaştırdıklarını belirten Başkan Mehmet Eriş, “Ödemişlilerin yardımlarını da bölgeye ulaştıracağız” dedi.