85,90BİST1.1120.00EURO9.750.91USD8.380.42ALTIN504.881.51
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ödemiş’te dayanışma kampanyası
    ABONE OL
    02.11.2020 - 07:00 |

    Ödemiş’te dayanışma kampanyası

    Ödemiş Belediyesi, 6.6’lık depremden etkilenen bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlattı.

    Ödemiş’te dayanışma kampanyası

    Ödemiş Belediyesi, 6.6’lık depremden etkilenen bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlattı. Minik Kumsal da Pony adını verdiği oyuncağını depremzede çocuklara ulaştırılmak üzere belediyeye getirdi. Kentteki işletmeler, kampanyaya gıda ürünü bağışlarıyla destek verirken kimi üreticiler tarlada hasadını yaptıkları patatesi belediye hizmet binasına getirdi.
    Bayraklı’ya ilk etapta su tankeri, vidanjör, seyyar tuvalet, battaniye, şişe su ve hijyen malzemeleri ulaştırdıklarını belirten Başkan Mehmet Eriş, “Ödemişlilerin yardımlarını da bölgeye ulaştıracağız” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... İzmir'i deprem vurdu, haberler peş peşe geliyor! Göz göre göre yıkım...

    Son dakika... İzmir'i deprem vurdu, haberler peş peşe geliyor! Göz göre göre yıkım...

    SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

    SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

    Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

    Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

    Binalar dayanıklı mı bilme durumumuz yok

    Binalar dayanıklı mı bilme durumumuz yok

    Sıradaki Haber