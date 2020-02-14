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    HaberlerEge Haberleri ‘Ödemiş’te kırsal turizm gelişecek’
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    14.02.2020 - 00:01 |

    ‘Ödemiş’te kırsal turizm gelişecek’

    Ödemiş’in kırsal turizmdeki yol haritasına ışık tutacak Ödemiş Kırsal Turizm Forumu, Belediye’nin ev sahipliğinde düzenlendi.

    ‘Ödemiş’te kırsal turizm gelişecek’

    Ödemiş Kent Konseyi ve Kırsal Turizm Derneği’nin işbirliğiyle yapılan forumda Efeler Yolu projesinin bölgede ortaya çıkardığı heyecan vurgulandı. Kentin simge ürünleri için, festivallerle kırsal turizmin öncüsü olmayı hedeflediklerini belirten Başkan Mehmet Eriş, “Turizmin gelişimi adına, İzmir Büyükşehir’in destekleriyle geleceğe yön vermek istiyoruz” dedi.

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