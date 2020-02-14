14.02.2020 - 00:01 |
‘Ödemiş’te kırsal turizm gelişecek’
Ödemiş’in kırsal turizmdeki yol haritasına ışık tutacak Ödemiş Kırsal Turizm Forumu, Belediye’nin ev sahipliğinde düzenlendi.
Ödemiş Kent Konseyi ve Kırsal Turizm Derneği’nin işbirliğiyle yapılan forumda Efeler Yolu projesinin bölgede ortaya çıkardığı heyecan vurgulandı. Kentin simge ürünleri için, festivallerle kırsal turizmin öncüsü olmayı hedeflediklerini belirten Başkan Mehmet Eriş, “Turizmin gelişimi adına, İzmir Büyükşehir’in destekleriyle geleceğe yön vermek istiyoruz” dedi.
ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD kuvvetlerinin Umman Denizi'nde, İran'a ait bota el koyduklarını ve botta büyük miktarda ağır silah ele geçirdiklerini duyurdu.