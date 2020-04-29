Ödüller Aksoy’dan

Menemen Belediyesi’nin 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde düzenlediği “Cumhuriyet çocukları Ata’sına mektup yazıyor” başlıklı yarışmanın kazananları belirlendi. Yarışmayı; 1. sınıf öğrencileri Emre Görücü ve Eda Bade Işık, 4. sınıf öğrencisi Ceyda Önen, 5. sınıf öğrencisi Diyar Narin, 6. sınıf öğrencisi Yağmur Esmek, 7. sınıf öğrencisi Mustafa Samet Sargın ve 8. sınıf öğrencisi İpek Savaylı kazandı. Başkan Serdar Aksoy, çocukların evlerine giderek yarışmanın ödülü olan bisikletleri teslim etti. Aksoy, onlardan Cumhuriyet çocukları olarak Atamızın izinden gitmekten asla vazgeçmemelerini istedi.