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    HaberlerEge Haberleri Ödüllü yarışmaya başvuru zamanı
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    16.10.2020 - 07:00 |

    Ödüllü yarışmaya başvuru zamanı

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenliyor.

    Ödüllü yarışmaya başvuru zamanı

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenliyor. 7-12 yaş arası çocukların katılabileceği yarışmada dereceye giren her öğrenciye ödül olarak tablet verilecek. Katılımcılar eserlerini, 22 Ekim’e günü saat 17.30’a kadar Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne kargo veya elden teslim edebilecek. Kazananlar, 24-26 Ekim günleri arasında açıklanacak.

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