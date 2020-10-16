Öğrenci servisleri sıkı denetleniyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, okulların normal eğitime açılmasıyla birlikte okul servis araçlarında denetimlere başlattı. Ekipler öncelikle araçlarda yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında gerekli önlemleri alınıp alınmadığını kontrol etti, servislerin bu konuda hassas olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca servis araçlarında olması zorunlu olan otomatik kapı sensorü, emniyet kemeri, kamera sistemi, araç takip sistemi de denetlendi.