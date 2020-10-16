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    HaberlerEge Haberleri Öğrenci servisleri sıkı denetleniyor
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    16.10.2020 - 07:00 |

    Öğrenci servisleri sıkı denetleniyor

    Denizli Büyükşehir Belediyesi, okulların normal eğitime açılmasıyla birlikte okul servis araçlarında denetimlere başlattı.

    Öğrenci servisleri sıkı denetleniyor

    Denizli Büyükşehir Belediyesi, okulların normal eğitime açılmasıyla birlikte okul servis araçlarında denetimlere başlattı. Ekipler öncelikle araçlarda yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında gerekli önlemleri alınıp alınmadığını kontrol etti, servislerin bu konuda hassas olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca servis araçlarında olması zorunlu olan otomatik kapı sensorü, emniyet kemeri, kamera sistemi, araç takip sistemi de denetlendi.

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