Öğrenci servislerinde dönemin ilk denetimi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, ara tatilin ardından okul servis araçlarını yeniden denetlemeye başladı. Denetimlerde öncelikle servis araçlarının özel servis izin belgesinin ve belediye çalışma izin belgesinin olup olmadığına bakıldı. Daha sonra fazla veya az koltuk sayısı, emniyet kemerleri, sigara içilmez levhasının görünür yerde olup olmadığı, yangın söndürücü, ilkyardım çantası, araçta takip sisteminin olup olmadığı ve okul taşıtı ikaz lambası gibi güvenlik unsurları tek tek incelendi.

Alo 153 hattı

İncelemelerin ardından dört servis aracı hakkında tutanak tutuldu. İki araç da öğrenci servisi şartlarını taşımadığı için trafikten men edilmek üzere İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Zabıta Amiri Hasan Oğuz, yurttaşlardan servis araçlarında gördükleri eksiklikleri, Alo 153 hattına bildirmelerini istedi.