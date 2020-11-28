Öğrenciler çok mutlu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, pandemi koşulları nedeniyle uzaktan eğitim alan ancak maddi imkânsızlıklardan dolayı bilgisayarı olmayan öğrenciler için bir kampanya başlattı. Hüseyin Can Vakfı işbirliğinde düzenlenen kampanyaya Kuşadası’ndaki hayırseverler büyük destek verdi. Bağışlanan tabletlerin 150’si, tarihi Kervansaray’da düzenlenen bir törenle çocuklara hediye edildi. Kampanyanın devam ettiğini belirten Başkan Günel, “Zor süreçler ancak dayanışmayla aşılabilir. İhtiyaç sahibi hiçbir öğrencimiz kalmayana dek kampanyamız sürüyor” diye konuştu.