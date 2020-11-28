BİST1.329-1.03EURO9.36-0.27USD7.81-0.71ALTIN449.48-1.87
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Öğrenciler çok mutlu
    ABONE OL
    28.11.2020 - 07:00 |

    Öğrenciler çok mutlu

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, pandemi koşulları nedeniyle uzaktan eğitim alan ancak maddi imkânsızlıklardan dolayı bilgisayarı olmayan öğrenciler için bir kampanya başlattı.

    Öğrenciler çok mutlu

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, pandemi koşulları nedeniyle uzaktan eğitim alan ancak maddi imkânsızlıklardan dolayı bilgisayarı olmayan öğrenciler için bir kampanya başlattı. Hüseyin Can Vakfı işbirliğinde düzenlenen kampanyaya Kuşadası’ndaki hayırseverler büyük destek verdi. Bağışlanan tabletlerin 150’si, tarihi Kervansaray’da düzenlenen bir törenle çocuklara hediye edildi. Kampanyanın devam ettiğini belirten Başkan Günel, “Zor süreçler ancak dayanışmayla aşılabilir. İhtiyaç sahibi hiçbir öğrencimiz kalmayana dek kampanyamız sürüyor” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Dehşete düşüyorum

    Dehşete düşüyorum

    Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

    Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

    Oxford aşısıyla ilgili büyük şüphe! 'Korona aşısında sorunlar var'

    Oxford aşısıyla ilgili büyük şüphe! 'Korona aşısında sorunlar var'

    Terör örgütüne 27 Kasım darbesi

    Terör örgütüne 27 Kasım darbesi

    Sıradaki Haber