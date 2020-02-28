Öğrenciler kıyıda dalgıçlar denizde

Bodrum Belediyesi’nin “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla düzenlediği temizlik etkinliği, Ortakent sahilinde devam etti. Öğrenci ve bazı işletmecilerin destek verdiği etkinliğe 22 yaşındaki kadın dalgıç da gönüllü olarak katıldı. Etkinlik bugün, Yalıkavak-Küdür Yarımadası’nda devam edecek.