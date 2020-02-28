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    HaberlerEge Haberleri Öğrenciler kıyıda dalgıçlar denizde
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    28.02.2020 - 07:00 |

    Öğrenciler kıyıda dalgıçlar denizde

    Bodrum Belediyesi’nin “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla düzenlediği temizlik etkinliği, Ortakent sahilinde devam etti.

    Öğrenciler kıyıda dalgıçlar denizde

    Bodrum Belediyesi’nin “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla düzenlediği temizlik etkinliği, Ortakent sahilinde devam etti. Öğrenci ve bazı işletmecilerin destek verdiği etkinliğe 22 yaşındaki kadın dalgıç da gönüllü olarak katıldı. Etkinlik bugün, Yalıkavak-Küdür Yarımadası’nda devam edecek.

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