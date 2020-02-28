28.02.2020 - 07:00 |
Öğrenciler kıyıda dalgıçlar denizde
Bodrum Belediyesi’nin “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla düzenlediği temizlik etkinliği, Ortakent sahilinde devam etti.
Bodrum Belediyesi’nin “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla düzenlediği temizlik etkinliği, Ortakent sahilinde devam etti. Öğrenci ve bazı işletmecilerin destek verdiği etkinliğe 22 yaşındaki kadın dalgıç da gönüllü olarak katıldı. Etkinlik bugün, Yalıkavak-Küdür Yarımadası’nda devam edecek.
Yunanistan sınırını otobüsle kapattıYunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu.