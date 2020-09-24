Öğrenciye 770 bin lira

Üniversite öğrencileri de, 1-31 Ekim günleri arasında aynı adresten başvuruda bulunabilecek. Eğitime desteğin devam edeceğini belirten Başkan Ömer Günel, “Burs verilecek öğrenciler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz personeli tarafından tespit edilecek. Sürdürülebilir sosyal belediyecilik anlayışından asla taviz vermeyeceğiz” dedi. Öte yandan yüz yüze eğitimin başlamasıyla belediye okullarda maske dağıtmaya başladı.