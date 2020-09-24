24.09.2020 - 00:04 |
Öğrenciye 770 bin lira
Kuşadası Belediyesi, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 950 öğrenciye toplam 770 bin lira maddi eğitim desteği sunacak. Kuşadası’nda yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin ilk, orta ve lise dereceli okullarda eğitim gören çocukları için verilecek olan eğitim desteğine başvurular 30 Eylül’e kadar www.kusadasi.bel.tr adresinden yapılabilecek.
Üniversite öğrencileri de, 1-31 Ekim günleri arasında aynı adresten başvuruda bulunabilecek. Eğitime desteğin devam edeceğini belirten Başkan Ömer Günel, “Burs verilecek öğrenciler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz personeli tarafından tespit edilecek. Sürdürülebilir sosyal belediyecilik anlayışından asla taviz vermeyeceğiz” dedi. Öte yandan yüz yüze eğitimin başlamasıyla belediye okullarda maske dağıtmaya başladı.