Öğretmenevi lokaline öğrencilerden tasarım

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mimari Restorasyon Bölümü öğrencileri, Karşıyaka Öğretmenevi Lokali’nin bulunduğu tarihi yapıyı, kültür ve sanat merkezi olarak yeniden tasarladı. Yaklaşık 125 yıllık tarihe sahip binada titizlikle çalışan gençler, birbirinden farklı projeler geliştirdi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Öğr. Gör. Yarkın Üstünes, “Proje sayesinde, İzmir’deki nitelikli yapıların nasıl değerlendirilebileceği konusunda, idari birimlerde ve bölge halkında bir farkındalık sağlamış oluyoruz. Şehrimize değer katacak projelerin içinde yer almayı, önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz” dedi.