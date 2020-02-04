04.02.2020 - 07:00 | | İZMİR DHA
Öğretmenevi lokaline öğrencilerden tasarım
İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mimari Restorasyon Bölümü öğrencileri, Karşıyaka Öğretmenevi Lokali’nin bulunduğu tarihi yapıyı, kültür ve sanat merkezi olarak yeniden tasarladı.
İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mimari Restorasyon Bölümü öğrencileri, Karşıyaka Öğretmenevi Lokali’nin bulunduğu tarihi yapıyı, kültür ve sanat merkezi olarak yeniden tasarladı. Yaklaşık 125 yıllık tarihe sahip binada titizlikle çalışan gençler, birbirinden farklı projeler geliştirdi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Öğr. Gör. Yarkın Üstünes, “Proje sayesinde, İzmir’deki nitelikli yapıların nasıl değerlendirilebileceği konusunda, idari birimlerde ve bölge halkında bir farkındalık sağlamış oluyoruz. Şehrimize değer katacak projelerin içinde yer almayı, önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz” dedi.
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.