Okul, dostlarla daha bir güzel

Konak’taki Namık Kemal Lisesi, son zamanlarda hayvanlara karşı gösterdikleri sevgi ile adından söz ettirmeye başladı. 4 Tokat tavuğu, 3 köpek, sayısız kedi, onlarca balık ve bir de papağanı sahiplenen okul yönetimi, öğrencilere hayvan sevgisini aşılamayı hedefliyor.

Okulda en çok 2.5 yaşındaki Kafkas çoban köpeği olan ‘Bozok’, ‘Şukela’ isimli kedi ve ‘Namık’ adındaki papağan ilgi çekiyor. Öğrenciler teneffüslerde, tüylü dostların yanına koşmak için can atıyor.

Doğayla barışık bireyler

Besledikleri tüm canlıların okula renk kattığını, öğrencilerin de derslere motive olarak girdiğini belirten Müdür Yardımcısı Zafer Kaya, “Doğaya veya bütün canlılara sevgisi, saygısı olmayan insanın, kendine de saygısı olmaz. Kendine saygısı olmayan birinin topluma saygısı olmasını beklemek doğru değil. Çocuklarımızı elimizden geldiği kadar doğayla barışık, doğadaki bütün canlıları seven, koruyan bireyler olarak yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi. Ancak bu durumun zaman zaman bazı kişiler tarafından suistimal edildiğini anlatan Kaya, sözlerine

şöyle devam etti:

Tüm okul mutlu

“Hayvanları sahiplenen bazı kişiler, hevesini aldıktan sonra getirip o hayvanları okulumuzun duvarından içeri atıyor. Ya da getirip, bırakıp gidenler oluyor. Okulumuzun bahçesi de hayvan beslemeye uygun olduğu için, biz de bu hayvanlara kıyamayıp, sahipleniyoruz.” Tarih Öğretmeni Mete Polat (61) da, ‘Bozok’ adında bir köpeği sahiplendiklerini, bu köpeğin bir gün okul bahçesinden kaçtığını ve araba çarpması sonucu yaralandığını söyledi, “Ayrıca tedavi sürecinde canının sıkılmaması için iki köpek daha sahiplendik” ifadesini kullandı. Hayvanları çok sevdiğini söyleyen 10’uncu sınıf öğrencisi Selin Naz Çetinkaya (18) ise, “Burada insanlara hem hayvan sevgisini aşılıyorlar hem de bize moral veriyorlar” diye konuştu.