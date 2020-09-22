Okullar hazır

Karşıyaka Belediyesi, kademeli olarak başlatılan yüz yüze eğitim döneminde, okulları hijyenik ve güvenli hale getiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında; bahçeden sınıflara, tuvaletlerden koridorlara kadar, Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı biyosidal ürünlerle ilçe genelindeki okulla dezenfekte ediliyor.