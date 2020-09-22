22.09.2020 - 07:00 |
Okullar hazır
Karşıyaka Belediyesi, kademeli olarak başlatılan yüz yüze eğitim döneminde, okulları hijyenik ve güvenli hale getiriyor.
Karşıyaka Belediyesi, kademeli olarak başlatılan yüz yüze eğitim döneminde, okulları hijyenik ve güvenli hale getiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında; bahçeden sınıflara, tuvaletlerden koridorlara kadar, Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı biyosidal ürünlerle ilçe genelindeki okulla dezenfekte ediliyor.