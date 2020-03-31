Okullar kapandı esnaf zora girdi

İzmir Kitap Kırtasiyeciler Odası Başkanı Hulusi Demir, Ankara Başkanı Ünal Şimşek, İstanbul Başkanı Yavuz Tekçe, Antalya Başkanı Mehmet Bayrak, Erzurum Başkanı Hikmet Karaca, Mersin başkanı Mehmet Reşat Kıvılcım, Konya Başkanı Ramazan Kuşpınar ile Bursa Başkanı Faik Gökay Erbaşin; üç aylık dönem için çeklere karşılıksız ibaresinin vurulmaması, senetlerin protesto edilmemesi gerektiğini, bankaların kredi kartı desteğinin de nakit kredi olarak verilmesini talep etti. Telekonferansla yaptıkları toplantıyı değerlendiren Demir, şöyle konuştu:

Bıçak gibi kesildi

“Okullarda eğitime ara verilmesi üyelerimizin işlerini bıçak gibi kesti. Bu durumun yaz aylarına kadar da süreceği tahmin ediliyor ancak sektörün işleri eylül ayından önce canlanmaz. Sağlık her şeyden önce gelir, alınan tedbirleri destekliyoruz ancak üyelerimizin de acil desteğe ihtiyacı var. Halkbank tarafından verilmesi öngörülen destek paketini memnuniyetle karşıladık. Bu kararda esnaf için düşünülen destek limiti 50 bin lira, bunun yarısı kredi kartı desteği olarak planlanmış. Kredi kartı için düşünülen limitin de nakit kredi desteğine ilave edilmesi, yani 50 bin lira nakit kredinin esnafın sicil durumuna bakılmaksızın, kefalet kooperatiflerine devredilerek ipoteksiz verilmesi, bu şekilde daha kolay ulaşılır hale getirilmesi daha doğru olacaktır. Aynı şekilde üyelerimiz işyerlerini kapatmış durumda ve yaza kadar da açamayacaklar. Devletin işyeri kira olan üyelerimize kira desteği vermesi gerektiğini düşünüyoruz.”