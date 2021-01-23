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    HaberlerEge Haberleri Okullar yeni gibi oldu
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    23.01.2021 - 07:00 |

    Okullar yeni gibi oldu

    Kovid-19 salgını ile birlikte temizliğin ve hijyenin çocukların sağlığında belirleyici rol oynadığına dikkat çeken DYO, okulların sağlıklı ortama kavuşmasına yardımcı oluyor.

    Okullar yeni gibi oldu

    Kovid-19 salgını ile birlikte temizliğin ve hijyenin çocukların sağlığında belirleyici rol oynadığına dikkat çeken DYO, okulların sağlıklı ortama kavuşmasına yardımcı oluyor. Pandemi döneminde 100’den fazla okula boya yardımında bulunan DYO, geleceğe ve topluma değer katmak amacıyla başlattığı “Yarınlar İçin Değer” kurumsal sosyal sorumluluk çatısı altında “Okullara Değer” projesini sürdürüyor. DYO, 2016 yılından beri devam eden “Yarınlar İçin Değer” projesi kapsamında pek çok çalışma yürütüyor.

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