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    12.09.2020 - 07:00 |

    Ölümden döndü

    Bayraklı Belediyesi, Cengizhan Mahallesi sırtlarında yaralı halde bulunan yavru yılkı atını, hayvanseverlerin de desteğiyle kurtardı.

    Ölümden döndü

    Bayraklı Belediyesi, Cengizhan Mahallesi sırtlarında yaralı halde bulunan yavru yılkı atını, hayvanseverlerin de desteğiyle kurtardı. Ayağı kırılan tay, Haluk Levent’in yönetim kurulu üyesi olduğu AHBAP Platformu ve Kemalpaşa’daki Angels Farm Sanctuary işbirliğiyle koruma altına alındı. Tayın tedavisine merkezde devam edileceği belirtildi. Veteriner İşleri Müdürü Armağan Kirdeci, “Tayda insan kaynaklı yaralar vardı. Sağ arka ayakta kırık vardı. Zamanında müdahaleyle tayımızı kurtardık” dedi.

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