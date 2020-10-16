Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve bürokratlarıyla buluştu, ilçede planlanan projelerini anlattı. Bir saatlik sunumda; Aliağa’nın, “Yeni Mahalle, Kültür ve Kurtuluş Mahallelerinde Trafik Sirkülasyon ve Ulaşım Düzenleme”, “Nostaljik Tramvay Hattı”, “Kent Merkezini Yeniden Canlandırma”, “Yeraltı Yarı Otomatik Otoparkı”, “Sahil Kentsel Tasarımı”, “Deniz, Açık Hava Müzeleri”, “Yat Limanı” ve “Antik Kentler Tanıtım Merkezi” projelerini detaylarıyla aktaran Başkan Acar şunları söyledi: “Projeleri yapacak kaynak ve birikimimiz mevcut ancak bazı projelerimiz yasa gereği, İzmir Büyükşehir’in yetki alanında. Bu projeleri bir an önce yapmalıyız. Aliağa’yı vatandaşlarımız için daha modern, ferah ve Türkiye’ye örnek bir kente dönüştürebiliriz. Bu projeler için Aliağa Belediyesi olarak kaynağımız mevcut. Orada hiçbir sıkıntımız yok. Büyükşehir’e yük getirmek de istemiyoruz. Her türlü iş birliğine varız. Ya da Büyükşehir’den yetki alanına giren projelerimiz için sadece onay bekliyoruz.”