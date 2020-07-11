‘Onaya, ömür boyu teşekkür ederiz’

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a seslendi, “Güzelbahçe’de 2013’ten bu yana bekleyen bir planımız var. Sayın Bakanım, lütfen bu planımıza onay verin. Atacağınız bu imzayla, size ömrüm boyunca Güzelbahçelilere verdiğiniz hizmetten dolayı teşekkür etme fırsatını verin” dedi.



TV35’in yayınına katılan Başkan İnce, sahil imar planı hakkında açıklamalarda bulundu. 2013 yılından bu yana Güzelbahçe kıyısında, yürüyüş yolu, bisiklet yolu, plajlar ve yeşil alan dışında 1 metrekare bile büfe olmayan, bir tek şahsa bile hizmet etmeyen bir planları olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Tamamen kamu yararına olan planımızın jeolojik etütleri, oşinogrofi etütleri, tüm plan gerekleri ile birlikte Büyükşehir Belediye Meclisi ile Güzelbahçe Meclis kararları, AK Parti, MHP, İYİ Partili üyelerin oy birliğiyle geçmiştir. Sayın Bakanım lütfen planımıza onay verin” diye konuştu.



Planın beklediğini belirten İnce, sözlerini şöyle sürdürdü: “Son şekliyle 8 ayı geçti. Bakanlık oluru gerekiyor. 7 kilometrelik sahil bandıyla İzmir’i buluşturmak istiyorum. Sayın Binali Yıldırım’ın otobanın ücretsiz olmasında, balıkçı barınağı yapılmasında ilçemize çok emeği geçmiştir. Atacağınız imzayla size de ömrüm boyunca, Güzelbahçelilere verdiğiniz bu hizmetten dolayı bana her fırsatta teşekkür etme fırsatını verin.”