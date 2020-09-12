Önce spor sonra çekim

Türkiye’nin en prestijli modellik yarışması Miss&Mr Model of Turkey 2020 finalistleri yarışmanın katalog çekimlerini tamamlandı. Çekimlerin İstanbul ayağı ünlü fotoğraf sanatçısı Zeynel Abidin stüdyosunda gerçekleştirildi. Finalistler İzmir’de ise fotoğraf sanatçısı Mehmet Yıldıztekin’in objektifinin karşısına geçti. Keyifli geçen çekimlerin ardından adayların kariyerlerine ilk adımı atmış oldu. Modeller daha sonra yarışmanın sponsorlarından Mistral Carrera’da günlük egzersiz çalışmalarını yaptı. Mistral Carrera Genel Müdürü Mert Üstüner, “Bu yıl yarışmaya Biritish Town ile sponsor olduk.

Dereceye giren modellerimize hem Mistral Carrera üyeliği hem de Biritish Town’da yabancı dil eğitimi verecek. Yarışmacılara finalde başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Şimdiden kazandılar

Yarışmanın mimarı olan Rönesans Ajans Başkanı Koreograf Akif Örük ise, “Bu yıl 3 binin üzerinde başvuru olan yarışmanın finalistleri, şu an sıkı bir kampta. Büyük finalde kazananlar belli olacak. Ancak şunu söyleyebilirim, tüm finalistler bu yarışma sayesinde yakalayacakları fırsatlar ile zaten kazanmış durumdalar. Bu yarışma hepsi için modellik dünyasına atılan en büyük adım. Hepsinin yolu açık olsun” diye konuştu.